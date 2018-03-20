TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu gizlilik politikası ve aydınlatma metninin amacı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (“TRT”) hangi kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğini sizlere detaylı bir şekilde aktarabilmektir.

Sizlerin gizliliğine önem vermekteyiz. Bizlere iletmiş olduğunuz tüm kişisel verilerinizi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), General Data Protection Regulation (“GDPR”) ve bu düzenlemelerin genel ilkeleri olmak üzere veri koruma hukukunun genel esaslarına uygun bir şekilde koruyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

TRT Hizmetlerine Kaydolduğunuzda; İşlenen Kişisel Veri Kategorisi Kategori Detayı İşlenen Uygulamalar Kullanıcı Verileri Bunlar, TRT'ye kaydolmanızı ve TRT Hizmetlerini kullanmanızı sağlamak için sizin sağladığınız veya bizim topladığımız kişisel verilerdir. Kaydolma yönteminize bağlı olarak adınız, kullanıcı adınız, yaşınız, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız toplanabilir. Belirli ülkelerde, faturalandırma ve vergi uyumu gibi amaçlarla tarafımızdan resmi kimlik numarası bilgisi toplanabilmektedir. Yüklemeniz halinde profil resminiz toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verilerin tam olarak ne olduğu, kaydolduğunuz TRT Ağı Uygulaması türüne, hesap oluşturma şeklinize ve TRT Ağı hizmetlerine kaydolmak ve bunları kullanmak için üçüncü tarafların oturum açma hizmetlerini (ör. Facebook, Twitter, Google) kullanıp kullanmamanıza bağlıdır. Bir hesap oluşturmak için bir üçüncü taraf hizmeti kullanıyorsanız, yalnızca söz konusu üçüncü taraf hizmetinin bizimle verilerinizi paylaşmasına izin verdiğiniz takdirde, bu üçüncü taraf hizmeti üzerinden kişisel verileriniz tarafımızca alınacaktır. TRT Akademi, TRT izle, TRT Dinle, TRT Bil Bakalım, TRT Market, TRT Çocuk Kitaplık, TRT Akademi, TRT Tabii, trt.net.tr, TRT Spor

TRT Hizmetlerini Kullanmanız Yoluyla; (Sizinle ve hizmetimizi kullanımınızla, bizimle ve reklamlarımızla olan etkileşimlerinizle ilgili bilgiler ile hizmetimize erişmek için kullanabileceğiniz bilgisayar veya diğer cihazlarınızla (akıllı televizyonlar, mobil cihazlar, set üstü modemleri ve diğer medya akış cihazları) ilgili bilgiler toplanmaktadır.) İşlenen Kişisel Veri Kategorisi Kategori Detayı İşlenen Uygulamalar Kullanım Verileri Teknik Kullanım Verileri URL bilgileri, çerez verileri ve IP adresleri gibi çevrimiçi tanımlayıcılar, benzersiz cihaz tanıtım numaraları (ID), cihaz markası, cihaz modeli, ağ bağlantısı türü (ör. kablosuz, 3G, LTE, Bluetooth), ağ erişim noktası adı ve SSID, hizmet sağlayıcı, ağ ve cihaz performansı, tarayıcı türü, tarayıcı versiyonu, dil, dijital hak yönetimini etkinleştiren bilgiler, işletim sistemi, ekran çözünürlüğü, saat dilimi ve TRT Ağı uygulama versiyonu gibi, kullandığınız cihaz türleriyle ilgili bilgiler, cihaz özellikleri (cihaz ID'leri gibi) veya kablosuz bağlantı ağınızda TRT Ağına bağlanabilen cihazların (ör. akıllı hoparlörler, akıllı TV'ler, bağlı cihazlar) diğer benzersiz tanımlayıcıları, cihaz ve yazılım özellikleri (tür ve yapılandırma gibi), bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, başvuru kaynağı (örneğin, başvuru URL'leri), tarayıcı ve standart web sunucusu günlüğü bilgileri, adresinizi doğrulayabilmek için üçüncü taraf harita uygulamalarını ve/veya cihazınızın lokasyon hizmetini kullanabiliriz. TRT Akademi, TRT İzle, TRT Dinle, TRT Bil Bakalım, TRT Çocuk Kitaplık, TRT Tabii, trt.net.tr, TRT Spor ve TRT'ye bağlı diğer Web-Siteleri ve Uygulamalar Uygulama İçi Hareket Verileri Arama sorguları ve arama geçmişi (taleplerinizin tarihi ve saati dâhil, aktivite geçmişi, TRT Akademi, TRT İzle, TRT Dinle, TRT Çocuk Kitaplık, TRT Tabii ve TRT'ye bağlı diğer Web- Siteleri ve Uygulamalar Dinlenilen müzik, podcast, sesli tiyatro, sesli kitap gibi ses dosyaları ve bu gibi içeriklerin listeye eklenmesi, dinleme süresi, beğenilmesi veya paylaşılması gibi uygulama içi hareketler. TRT Dinle ve sesli içerik hizmeti sunan tüm TRT web siteleri. İzlediğiniz dizi, film, belgesel veya program gibi görsel içerikler ve bu içeriklerin listeye eklenmesi, izleme süreleri ve atlanılan reklamlar gibi uygulama içi hareketler TRT İzle, TRT Tabii ve görüntülü içerik hizmeti sunan tüm TRT web siteleri. Oynadığınız oyun, oyun içi menü geçişleri, oyun modu tercihleri, oyun sonuçları gibi uygulama içi hareketler. TRT Bil Bakalım, TRT Çocuk Kitaplık, TRT All-In-One Game ve TRT Çocuk Uygulama içerisindeki ebeveyn paneli raporlarını oluşturmak için hangi kitapları okuduğu, hangi kitapta ne kadar vakit geçirdiği, kitap sonundaki soru ve oyunlarla ne kadar vakit geçirdiği gibi uygulama içi hareketler. TRT Çocuk Kitaplık, TRT All-In-One Game ve TRT Çocuk Oyun içi konfigürasyon bilgileri (Bina, karakter ve taşıtların konumları, uygulama dili gibi), profiller/ kullanıcı adları, doğrulama kodu, oyun içi ilerleme bilgileri (seviye ve puan bilgileri gibi) ve uygulama içi hareketler (basılan butonlar, açılan sayfalar gibi giriş-çıkış bilgileri). TRT Çocuk Dünyası, TRT Diyanet Çocuk Yaptığınız yorumlar ve öneri talepleri. TRT Akademi, Market, TRT İzle, TRT Dinle, TRT Bil Bakalım TRT Çocuk Kitaplık, TRT Tabii ve TRT'ye bağlı diğer Web- Siteleri ve Uygulamalar

Bize Vermeyi Seçtiğiniz ve Size Ek Özellikler Sunmamızı Sağlayan Veriler İşlenen Kişisel Veri Kategorisi Kategori Detayı İşlenen Uygulamalar Satın Alma Verileri İsim, Soy İsim, Cep telefonu numarası, E-mail, Adres bilgileri TRT Market, TRT Akademi Yarışma, Anket, Elektronik İleti, Çekiliş, Başvuru ve İletişim Formu Verileri Herhangi bir formu doldurduğunuzda, ileti onayı verdiğinizde, bir araştırmaya veya ankete yanıt verdiğinizde ya da bir yarışmaya katıldığınızda sunduğunuz (isim, soy isim, mail adresi, telefon numarası, bilgi edinme süreçleri için T.C. kimlik numarası ve telefon numarası) kişisel verileri toplarız. TRT Akademi, TRT izle, TRT Dinle, TRT Bil Bakalım, TRT Çocuk Kitaplık, trt.net.tr, TRT Spor, TRT'ye bağlı diğer Web-Siteleri ve Uygulamalar

Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz

Kişisel verilerinizi;

Kaydolarak üyelik oluşturursanız,

Hizmetlerimizi, uygulamalarımızı ve internet sitelerimizi kullanırsanız,

İlgili formlar ve diğer yollarla bilgilerinizi bize iletirseniz,

otomatik yollara internet sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden toplayabiliriz. Ayrıca söz konusu bilgileri üçüncü taraflar aracılığıyla toplayabiliriz.

Üçüncü Taraflardan Sağlanan Bilgiler

Üçüncü Taraflar Sağlanan Bilgiler Kimlik doğrulama ortakları Üçüncü taraf kimlik bilgilerini (örn. Facebook) kullanarak hizmetlerimize kaydolursanız veya giriş yaparsanız, hesabınızı bizimle oluşturmanıza yardımcı olmak amacıyla bilgilerinizi bu üçüncü taraftan içe aktarırız. Teknik servis ortakları TRT hizmetlerini, içeriklerini ve özelliklerini sunmamızı sağlamak için IP adreslerini kesin olmayan konum verilerine (örn. şehir, ülke) eşlemek gibi belirli verileri bize sağlayan teknik servis ortaklarıyla çalışıyoruz. Ödeme ortakları Bir hizmet veya özellik için fatura ile ödeme yapmayı seçerseniz, size fatura göndermemizi, ödemenizi işleme almamızı ve satın aldığınız şeyi size sunmamızı sağlamak için ödeme ortaklarımızdan (Iyzico vb.) veri alabiliriz. Reklamcılar ve diğer ortaklar Size daha alakalı reklamlar sunmak, kampanyalar yapmak, bildirimler göndermek ve bunların etkinliklerini ölçmek amacıyla belirli reklamcılardan ve reklam ortaklarından, çerez kimliği, mobil cihaz kimliği, e-posta adresi ve ilgi alanlarınız ve tercihlerinizle ilgili çıkarımlar gibi sizinle ilgili belirli verileri toplayabiliriz. Analitik hizmet sağlayıcı ortakları Web sitelerimiz ve uygulamalarımıza gelen kullanıcılarımızı detaylı olarak tanımamıza yardımcı olmak, kullanıcılarımızın beklentisini anlamak, içeriklerimizin kullanıcılarımızın istediği doğrultuda geliştirilmesine katkıda bulunmak ve tanıtım ve reklam kampanyalarıyla ilgili doğru adımları atabilmek için analitik hizmet sağlayıcı ortaklarımızdan veri alabiliriz.

Veri İşleme Amaçlarımız ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

Kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. ve GDPR’ın 5. maddesinde yer alan genel ilkelere uygun olarak KVKK ve GPDR’da öngörülen veri işleme şartları kapsamında işlemekteyiz.

İşlenen Kişisel Veriler İşleme Amacımız Hukuki Dayanak Kullanıcı Verileri, Kullanım Verileri, Ödeme ve Satın Alma Verileri, Yarışma Anket ve Çekiliş Verileri TRT Hizmetlerini (web siteleri, uygulamalar, sosyal medya hesapları gibi) sunmak, yönetmek, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması Açık rızanın varlığı Kullanıcı Verileri, Kullanım Verileri Anlamak, teşhis etmek, sorunları gidermek ve TRT Hizmeti ile sorunları çözmek için. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması Kullanıcı Verileri, Kullanım Verileri TRT Hizmetlerine ilişkin yeni özellikleri, teknolojileri ve iyileştirmeleri değerlendirip bunları geliştirmek. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması Kullanıcı Verileri, Kullanım Verileri, Ödeme ve Satın Alma Verileri Kurum hizmetleri ve gelişmeleri, hizmet programları ve faaliyetleri kapsamında pazarlama, tanıtım ve reklam amaçları için her türlü iletişim aracını kullanarak iletişim kurmak. Açık rızanın varlığı Kullanıcı Verileri, Kullanım Verileri, Ödeme ve Satın Alma Verileri, Yarışma Anket ve Çekiliş Verileri Hukuki yükümlülükler ve kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymak. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması Kullanıcı Verileri, Kullanım Verileri, Ödeme ve Satın Alma Verileri Üçüncü taraflarla olan sözleşmesel yükümlülükleri, örneğin lisans sözleşmeleri, yerine getirmek ve ilişkin raporlar hakkında uygun aksiyon almak. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması Kullanıcı Verileri, Kullanım Verileri, Ödeme ve Satın Alma Verileri, Yarışma Anket ve Çekiliş Verileri Yasal taleplerde bulunmak, bu talepleri yerine getirmek veya bunlarla ilgili savunmada bulunmak için. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması Kullanıcı Verileri, Kullanım Verileri, Ödeme ve Satın Alma Verileri, Yarışma Anket ve Çekiliş Verileri İşletme planlaması yapmak, veri kayıplarının önlenebilmesi için arşivlemek, analiz etmek, raporlama yapmak ve öngörüde bulunmak için. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması Kullanıcı Verileri, Satın Alma Verileri Satın almanın işlenmesi. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması Kullanıcı Verileri, Kullanım Verileri, Yarışma ve Anket Verileri Araştırma, yarışma, anket ve çekiliş düzenlemek. Eğitim, seminer gibi organizasyonlara katılım talepleri almak. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili tedarikçi firmalar ile hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

Uygulama alt yapısının bulut sistemleri ile sağlanmasından dolayı tedarikçimiz aracılığıyla verileriniz yurtdışına (Amazon Web Services) veri aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Kurumumuz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK ve GDPR kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar, hukuki ve yasal yükümlülüklerimiz de gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

Çocuklar İçin Ayrıcalık Arz Eden Hususlar

TRT çocukların kişisel verilerinin korunmasına büyük hassasiyet göstermektedir. İnternet ortamında çocukların takibini yapmanın fiili güçlüğü göz önünde bulundurulduğunda söz konusu trafiğin mutlaka veli/vasi gözetiminde yürütülmesi, verilerin işlenmesine ilişkin olarak açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanın veli/vasi tarafından verilmesi gerekmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

GDPR Kapsamındaki Haklarınız/ Your Rights within the scope of GDPR

As an individual you have certain rights regarding our processing of your personal data, including a right to lodge a complaint with the relevant supervisory authority.

Under GDPR, you have rights including:

Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information. This enables you to receive a copy of the personal information we hold about you and to check that we are lawfully processing it.

You have the right to ask us for copies of your personal information. This enables you to receive a copy of the personal information we hold about you and to check that we are lawfully processing it. Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

You have the right to ask us to rectify information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete. Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances. This enables you to ask us to delete or remove personal information where there is no good reason for us continuing to process it. You also have the right to ask us to delete or remove your personal information where you have exercised your right to object to processing (see below).

You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances. This enables you to ask us to delete or remove personal information where there is no good reason for us continuing to process it. You also have the right to ask us to delete or remove your personal information where you have exercised your right to object to processing (see below). Your right to object to processing - You have the right to object to the processing of your personal data in certain circumstances (where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing on this ground.). You also have the right to object where we are processing your personal information for direct marketing purposes.

You have the right to object to the processing of your personal data in certain circumstances (where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing on this ground.). You also have the right to object where we are processing your personal information for direct marketing purposes. Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your information in certain circumstances.

You have the right to ask us to restrict the processing of your information in certain circumstances. Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

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Veri Sorumlusunun Kimliği

Unvan: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

İnternet Adresi: www.trt.net.tr

Telefon Numarası: 444 0 878

E-Posta Adresi: kvkk@trt.net.tr

KEP Adresi: trtgenelmudurlugu@hs01.kep.tr

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi 06550 Ankara - Oran